Правительство РФ выделит на ремонт музея братьев Васнецовых в Кирове еще 11 миллионов рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на ремонт музея братьев Васнецовых в Кирове. Размер трансферта составит 11 млн рублей.

Деньги будут выделены из резервного фонда РФ.

В феврале прошлого года власти страны уже выделяли ту же сумму, отмечает «ФедералПресс». Однако в 2017-м году ремонт так и не был проведен. По данным контролирующих органов, регион не смог определить подрядчиков.

Напомним, что в апреле директором музея Циолковского в Кирове была назначена бывшая вице-мэр Светлана Шумайлова. Предыдущий директор Игорь Загребин стал ее заместителем.



