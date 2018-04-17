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Директором музея Циолковского в Кирове назначена бывшая вице-мэр Светлана Шумайлова

11:31, 17.04.2018
Директором музея Циолковского в Кирове назначена бывшая вице-мэр Светлана Шумайлова
Фото: google.nl/maps/скриншот

Директора музея Циолковского стала бывшая замглавы администрации Кирова Светлана Шумайлова.

Ее предшественник Игорь Загребин назначен заместителем директора музея, передает пресс-служба правительства области.

Задача Шумайловой — создать на базе музея и космического центра современный музейно-образовательный комплекс. Проект должен стать площадкой «по сохранению и пропаганде национального космического наследия».

Отметим, что с 2004 по 2011 год Шумайлова была заместителем, а потом и начальником управления по делам молодежи Кировской области. Затем, до 2018 года, была вице-мэром Кирова, отвечала за социальный блок.

Напомним, что этой весной в Кирове рядом с музеем Циолковского открылся детский космоцентр. На церемонию приезжал министр культуры РФ Владимир Мединский.

ОбществоВластьОбразование Кировская область
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