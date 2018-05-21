На главном казанском «Последнем звонке» споет Ханна

Городской «Последний звонок» состоится на Кремлевской набережной 24 мая. Для выпускников выступит певица Ханна.



В исполкоме Казани «апофеозом праздника» назвали школьный вальс в исполнении 300 выпускников и еще 150 танцевальных пар, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что мэр Казани просил коллег уделить особое внимание безопасности и провести со школьниками и директорами школ отдельный инструктаж.

В 2017 году последний звонок состоялся в Казани 23 мая. Завершился праздник выступлением группы «Пицца»