На главном казанском «Последнем звонке» споет Ханна
Городской «Последний звонок» состоится на Кремлевской набережной 24 мая. Для выпускников выступит певица Ханна.
В исполкоме Казани «апофеозом праздника» назвали школьный вальс в исполнении 300 выпускников и еще 150 танцевальных пар, сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что мэр Казани просил коллег уделить особое внимание безопасности и провести со школьниками и директорами школ отдельный инструктаж.
В 2017 году последний звонок состоялся в Казани 23 мая. Завершился праздник выступлением группы «Пицца»
Справка
Ханна (настоящее имя Анна Владимировна Иванова) — российская певица и модель, обладательница наград «Мисс Синема», «Мисс Чувашия», «Мисс Волга» и «Мисс Аполлон» и др. Жена директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова.
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