Земскую больницу XIX века в Чистополе выставили на торги. Начальная цена в 4 раза ниже кадастровой

Фото: скриншот документов

Минземимущество Татарстана выставило на аукцион объект муниципального культурного наследия — здание глазного отделения городской и земской больницы XIX века и земельный участок под ним.



Их продают одним лотом за 1,198 млн рублей. Шаг аукциона — 30 тыс. рублей, говорится в сообщении об аукционе. В приложенных документах указано, что кадастровая стоимость здания — 2,92 млн рублей. Кадастровая стоимость участка — еще 2,1 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 14 июня. Сами торги назначены на 20 июня. Победителем признают того, кто предложит наибольшую сумму.