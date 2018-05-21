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Земскую больницу XIX века в Чистополе выставили на торги. Начальная цена в 4 раза ниже кадастровой

14:21, 21.05.2018
Земскую больницу XIX века в Чистополе выставили на торги. Начальная цена в 4 раза ниже кадастровой
Фото: скриншот документов

Минземимущество Татарстана выставило на аукцион объект муниципального культурного наследия — здание глазного отделения городской и земской больницы XIX века и земельный участок под ним.

Их продают одним лотом за 1,198 млн рублей. Шаг аукциона — 30 тыс. рублей, говорится в сообщении об аукционе. В приложенных документах указано, что кадастровая стоимость здания — 2,92 млн рублей. Кадастровая стоимость участка — еще 2,1 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 14 июня. Сами торги назначены на 20 июня. Победителем признают того, кто предложит наибольшую сумму.

Справка

Больничный городок построен в 1844 году на средства купца С.Ф. Колпакова, архитектор Ф.И. Петонди. В 1870—1875 годах был построен корпус женского отделения земской больницы, архитектор П.Т. Жуковский. В 1893—1895 годах на средства купца В.Л. Челышева к женскому отделению был пристроен корпус мужского отделения. В 1911—1912 годах был построен корпус для родильного отделения, архитектор М.Е. Вотяков.

Во время Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь, о чем свидетельствует и мемориальная доска на стене одного из корпусов.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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