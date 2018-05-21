Доход главы Счетной палаты РТ за 2017 год составил 4,2 млн рублей

Председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов по итогам 2017 года получил доход в размере 4,2 млн рублей против 4 млн годом ранее.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте СП РТ, в его собственности есть земельный участок площадью 1 299 кв. м, жилой дом площадью 228,7 кв. м и автомобиль ГАЗ-М21.

Супруга Демидова за отчетный период заработала 270 тыс. рублей. Она владеет квартирой. У семьи в пользовании также имеются земельный участок площадью 1 166 кв. м, квартира площадью 183,3 кв. м и гараж.