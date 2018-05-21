«Динамо-Казань» по хоккею с мячом объявило о подписании семи новичков

По сообщению пресс-службы «Динамо-Казань» по хоккею с мячом, команду пополнили семь новичков.

Контракты с казанским клубом подписали защитник Денис Горячев, полузащитник Леонид Бедарев (оба — «Зоркий»), защитник Максим Матвеев, полузащитники Михаил Тюко, Максим Пахомов (все — «Старт»), а также полузащитники Роман Козулин («Водник») и Егор Егорычев («Байкал-Энергия»).

Кроме того, действующие соглашения с «Динамо-Казань» продлили Виктор Яшин, Тимур Абдуллин, Артем Платонов, Евгений Перевощиков, Денис Слаутин, Роман Фролов, Алексей Воробьев и Дмитрий Вахрушев.

Напомним, ранее стало известно, что «Динамо-Казань» рассталось с основным защитником.