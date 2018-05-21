Хамитов пообещал снизить до 8% ставки по ипотеке для семей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал снизить ставки по ипотеке для семей до 8%. По его словам, правительство республики занимается подготовкой соответствующих документов.

На заседании II Республиканского родительского форума Хамитов подчеркнул, что эта мера сделает жилье более доступным.

«Мы работаем над тем, чтобы для семей ипотека не превышала восьми процентов. Тогда, конечно же, квартиры будут доступны. Безусловно, нам надо работать и над снижением себестоимости строительства жилья», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы Башкирии.

Руководитель республики также отметил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в ближайшие 6 лет объем жилищного строительства должен быть поднят в регионе в 1,5 раза. Это означает, что к 2024 году в Башкирии должно строиться 3,7—3,8 млн кв. м жилья.

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