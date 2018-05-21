В Уфе хотят построить Центр фехтования

Управление капитального строительства РБ объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Центра фехтования в Уфе, сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта установлена в 8,6 млн рублей. Источник финансирования — республиканский бюджет. Заявки участников рассмотрят 13 июня.

Центр запланировано возвести на территории спортивной школы на улице Комсомольской, 79.

В Центре фехтования планируется иметь актовый зал на 100 мест, тренерские, спортивно-тренировочную зону на 200 спортсменов, включающую фехтовальную зону на 13 дорожек, мастерскую по контролю оружия, секретариат и главную судейскую коллегию, помещения медицинского обслуживания, инвентарные комнаты, зал индивидуальной работы и тренажерный зал.

Идея строительства Центра возникла после триумфа башкирских спортсменов Тимура Сафина и Артура Ахматхузина, завоевавших золотые медали в составе сборной России в командном турнире рапиристов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

