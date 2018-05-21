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Власти Оренбурга объявили конкурс на лучший памятник героям-энергетикам

12:12, 21.05.2018
Власти Оренбурга объявили конкурс на лучший памятник героям-энергетикам
Фото: orenburg.ru

Мэрия Оренбурга намерена установить памятник героям-энергетикам. Власти города объявили конкурс на лучший эскиз будущего монумента.

В администрации подчеркивают, что сейчас в честь героев-энергетиков, павших во время Великой Отечественной войны, на горе Маяк установлен обелиск. Памятник нуждается в реконструкции, говорится в сообщении городских властей.

Эскиз должен представлять не только монумент, но и прилегающую территорию. Лучшие работы планируется отметить ценными призами.

Мэрия намерена принимать варианты эскизов до 15 июня.

ОбществоИнфраструктура
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