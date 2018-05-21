В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве директора казанского магазина сантехники

В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего директора магазина сантехники, расположенного на улице Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по РТ.

По данным следствия, тело 35-летнего директора магазина с четырьмя колото-ножевыми ранениями обнаружила его сестра утром 18 мая.

20 мая подозреваемый в убийстве явился в полицию города Нижнекамска и написал явку с повинной. Он пояснил, что проживал неподалеку от магазина и зашел к потерпевшему спросить сигареты. После этого они стали распивать спиртные напитки.

В ходе общения между ними произошел конфликт, и потерпевший стал угрожать подозреваемому ножом. Во время драки последнему удалось отобрать оружие и нанести директору магазина смертельные ранения.

В настоящее время он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и будет настаивать на аресте подозреваемого.



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