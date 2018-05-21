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Лагерь «Юность» НКНХ назвали лучшим в Татарстане

11:04, 21.05.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Лагерь «Юность» НКНХ назвали лучшим в Татарстане
Фото: Сергей Манаков

Оздоровительный лагерь «Юность» «Нижнекамскнефтехима» признали лучшим среди лагерей предприятий и организаций Татарстана. В республиканском смотре-конкурса на звание лучшей организации отдыха для детей он стал лауреатом и был удостоен диплома и памятной статуэтки. Награды вручили на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи республики.

Летом в оздоровительном лагере «Юность» по традиции пройдут четыре смены. на которых отдохнут 1 800 детей. Сейчас завершаются подготовительные работы перед началом сезона, сообщается на сайте НКНХ.

Общество Татарстан
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