Не стало татарского писателя и литературного критика Амира Махмудова

На 71-м году ушел из жизни татарский писатель, литературный критик и поэт Амир Махмудов. Прощание с публицистом пройдет сегодня в Казани в 15.30—16.00, по адресу ул. Татарстан, дом 7.



Амир Махмудов родился 28 июня 1947 года в деревне Абдрашитово Альшеевского района Республики Башкортостан.

В 1965—1969 годах учился на филологическом факультете Бирского государственного педагогического института. В 1969—1970 годах служил в армии в городе Хабаровск, капитан, командный состав. В 1970—1973 годах учился в аспирантуре Московского педагогического института им. Н.К. Крупской по специальности «Эстетика». Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идейно-эстетическое своеобразие творчества Мусы Джалиля», докторскую диссертацию на тему «Формирование и развитие литературно-эстетической мысли татарского народа в конце XIX—начале XX веков». Доктор филологических наук, автор монографий «Эстетический идеал в творчестве Мусы Джалиля» (1980), «Торжество прекрасного. Прогрессивная эстетическая мысль татарского народа в конце XIX—начале XX веков», «Линии соприкосновения» (1991), «Торжество прекрасного. Формирование и развитие литературно-эстетической мысли татарского народа в конце XIX—начале XX веков» (1900—2000), «Лишь в свободе жизни красота», «Поэтическое наследие Мусы Джалиля в свете современной эстетической мысли» («Магариф», 2006г.).

Амир Махмудов автор сборников стихов «Матурлык тантанасы» («Торжество красоты»), «Мэнгелек моң» («Вечная музыка души», 1987 г.), а также многочисленных подборок стихов в периодических изданиях и острых публицистических статей на общественно-политические темы. В 1991—1997 годах возглавлял комитет «Суверенитет», издавал газеты «Суверенитет» и «Независимость», журнал «Независимая Отчизна». Автор сборников «Амир иле» (2007—2009). Амир Махмудов — член Союза писателей СССР и Татарстана с 1984 года. Работал ведущим научным сотрудником Института педагогики и психологии профессионального образования Российской академии образования.