Андрей Василевский может стать лучшим уфимским игроком в Национальной хоккейной лиге

Накануне стал известен первый финалист Кубка Стэнли-2018 в Национальной хоккейной лиге. Дебютант лиги «Вегас Голден Найтс» в свой первый плей-офф сумел дойти до главного этапа, обыграв в пяти поединках «Виннипег Джетс» — 4:1.



Таким образом, в Кубке Стэнли-2018 больше не осталось канадских команд. В другой полуфинальной паре играют американские «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».



За «Тампу» выступает воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский. Он уже лучший в своем амплуа, воспитанный в Уфе и играющий в НХЛ.



Василевский близок к тому, чтобы перекрыть достижения уфимских игроков в Национальной хоккейной лиге. До него в финале Кубка Стэнли играл Игорь Кравчук — самый титулованный уфимский воспитанник.



Сейчас счет в серии «Тампы» и «Вашингтона» — 3:2 в пользу «Молний», и сегодня ночью команда Василевского может присоединиться к «Вегасу», если еще раз обыграет в Вашингтоне команду Александра Овечкина.

