«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шаге от финала Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шаге от финала Кубка Стэнли. Сегодня ночью клуб уфимского воспитанника, защищающего ворота «молний», Андрея Василевского обыграл на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2.
Хозяева открыли счет на первых секундах. А вскоре вели 2:0. В концовке матча голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина позволили «Вашингтону» максимально приблизиться в счете к «Тампе», но Василевский больше не позволил поразить свои ворота.
Счет в серии стал 3:2 в пользу «Тампы». В следующем матче 22 мая в Вашингтоне подопечные Джона Купера могут закончить это противостояние.
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