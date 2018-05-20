«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шаге от финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шаге от финала Кубка Стэнли. Сегодня ночью клуб уфимского воспитанника, защищающего ворота «молний», Андрея Василевского обыграл на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2.

Хозяева открыли счет на первых секундах. А вскоре вели 2:0. В концовке матча голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина позволили «Вашингтону» максимально приблизиться в счете к «Тампе», но Василевский больше не позволил поразить свои ворота.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Тампы». В следующем матче 22 мая в Вашингтоне подопечные Джона Купера могут закончить это противостояние.

