Российские ученые начали создавать препарат для погружения космонавтов в «спячку»

Российские ученые начали работу по созданию препарата для погружения космонавтов в «спячку» для долгих межпланетных полетов. Об этом рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

По его словам, цель проекта состоит в создании фармакологических препаратов, которые смогут вводить человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки у медведей. В дальнейшем такой препарат может быть использован для освоения космических пространств.

Опыты на животных показали, что искусственная спячка на несколько суток переносится без тяжелых последствий для организма, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 2024 году первый российский космонавт на борту американского Orion может отправиться на Луну.

