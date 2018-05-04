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Первый россиянин может полететь на Луну в 2024 году

06:39, 04.05.2018
Первый россиянин может полететь на Луну в 2024 году
Фото: pixabay.com

В 2024 году первый российский космонавт на борту американского Orion может отправиться на Луну.

Сейчас стороны прорабатывают эту возможность, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли. По его данным, российский космонавт будет монтировать отечественную шлюзовую камеру к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Информацию изданию подтвердил производитель камер РКК «Энергия».

Ранее сообщалось, что на окололунной станции собираются строить российский шлюз на деньги США. То есть поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции «Заря», отмечали эксперты.

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