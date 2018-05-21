«Уфимец» Иван Обляков забил гол сборной Кипра

Молодежная сборная России по футболу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве провела контрольный матч с Кипром. Команда под руководством Евгения Бушманова одержала крупную победу над соперником благодаря трем забитым голам в концовке поединка — 3:0.

Счет открыл полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков. Вследствие ошибки центрального защитника киприотов Обляков выбежал к пустым воротам и спокойно послал мяч в цель.

Вскоре отличился Мелкадзе, а затем Макаров довел счет до крупного.

Напомним, Обляков отметился дублем и в предыдущем товарищеском матче сборной Бушманова.

Евгений Бушманов, старший тренер молодежной сборной России подвел итог:

— Матч получился непростой. Погодные условия и состояние поля не позволяли играть в тот футбол, который мы планировали. Мяч застревал во многих зонах, из-за этого тормозилась игра, не все получалось в атаке. Хотя даже в первом тайме мы создали около трех хороших голевых моментов. Под конец первого тайма на ровном месте получили удаление. Конечно, оно сказалось, но, как ни странно, в лучшую для нас сторону. Команда стала играть более внимательно, рационально, в результате чего мы забили три мяча и одержали победу.

Мы работаем над улучшением своей игры, и майский сбор пошел нам на пользу. В следующий раз соберемся вместе для подготовки к домашнему отборочному матчу ЧЕ-2019 U-21 с Сербией, который пройдет 11 сентября.

