«Уфимец» Иван Обляков отметился дублем за молодежную сборную России

Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков отличился на проходящем сборе молодежной сборной России.

В контрольной встрече с испанской «Гранадой» он забил два гола и отдал голевую передачу. «Молодежка» России одержала убедительную победу со счетом 5:1. Кроме Ивана голы на счету Зуева, Фомина и Ломовицкого.

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал результат поединка:

— Для нас это был хороший, полезный спарринг с командой, представляющей другую футбольную школу. Во время матча было жарковато, возможно, это наложило определенный отпечаток на действия команд. В целом, доволен прошедшей игрой, теперь будем готовиться к контрольному матчу с Кипром в Москве. Встреча с Кипром будет больше напоминать официальный поединок, соответственно, мы будем делать замены по ситуации, массовой ротации по ходу игры не будет.

