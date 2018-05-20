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Сборная США по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

19:59, 20.05.2018
Сборная США по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею
Фото: pixabay.com

Сборная США обыграла команду Канады. Матч за 3-е место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, закончился со счетом 4:1.

В составе сборной США дубль оформил Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Ник Бонино (54) и Андерс Ли (58). В составе канадцев отличился Марк-Эдуард Власик.

Напомним, что в финале ЧМ по хоккею, который пройдет сегодня, встретятся сборные Швеции и Швейцарии.

СпортХоккей
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