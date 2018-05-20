Тина Канделаки: «Рустам Минниханов показал, что он человек дела»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки приняла участие в Казанском марафоне-2018. Также она прокомментировала участие в забеге президента республики Рустама Минниханова.

«Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример. Я знаю его 10 лет, и всегда он занимается спортом. Это потрясающий заряд для всех, делайте усилия над собой и занимайтесь спортом. Многие чиновники ограничиваются словами с трибун. А Рустам Нургалиевич сегодня пробежал 3 километра, показав, что он человек дела», — отметила генпродюсер «Матч ТВ».

«Казань — спортивная столица России. Сегодня в 8 утра все вы встали рано утром, чтобы пробежать этот марафон. Мы закладываем прочный фундамент, чтобы наши дети на нашем примере понимали, что физическая форма и спорт помогают быть работоспособными», — цитирует Канделаки корреспондент «Реального времени».

Накануне, в преддверии «Казанского марафона — 2018» Тина Канделаки провела в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани 40-минутную открытую тренировку. Генеральный продюсер «Матч ТВ» предложила жителям Казани комплекс оздоровительных упражнений для поддержания спортивной формы.

