Трамп написал имя супруги с ошибкой, поздравляя ее с выпиской из больницы

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter. Об этом сообщает The Hill.

«Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания», — написал он, поздравляя жену с возвращением из больницы после операции на почках.



Через некоторое время Трамп удалил этот твит и опубликовал новый с правильным написанием имени супруги.