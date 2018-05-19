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Трамп написал имя супруги с ошибкой, поздравляя ее с выпиской из больницы

23:59, 19.05.2018
Трамп написал имя супруги с ошибкой, поздравляя ее с выпиской из больницы
Фото: commons.wikimedia.org / Гейдж Скидмор

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter. Об этом сообщает The Hill.

«Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания», — написал он, поздравляя жену с возвращением из больницы после операции на почках.

Через некоторое время Трамп удалил этот твит и опубликовал новый с правильным написанием имени супруги.

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