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Самой дружелюбной страной для криптовалют стала Швейцария

03:33, 20.05.2018
Самой дружелюбной страной для криптовалют стала Швейцария
Фото: maxpixel.net

Швейцария стала самой дружелюбной страной для криптовалют и блокчейн-проектов. Соответствующий рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018.

Страна возглавила список в том числе и благодаря тому, что до 2023 года в ней установлен нулевой налог на криптовалюты

В топ-10 также попали Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.

Ранее стало известно, что в России планируют создать реестр криптоинвесторов. Их обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.

ЭкономикаФинансы
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