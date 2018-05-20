Самой дружелюбной страной для криптовалют стала Швейцария

Швейцария стала самой дружелюбной страной для криптовалют и блокчейн-проектов. Соответствующий рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018.

Страна возглавила список в том числе и благодаря тому, что до 2023 года в ней установлен нулевой налог на криптовалюты



В топ-10 также попали Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.

Ранее стало известно, что в России планируют создать реестр криптоинвесторов. Их обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.