Самой дружелюбной страной для криптовалют стала Швейцария
Швейцария стала самой дружелюбной страной для криптовалют и блокчейн-проектов. Соответствующий рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018.
Страна возглавила список в том числе и благодаря тому, что до 2023 года в ней установлен нулевой налог на криптовалюты
В топ-10 также попали Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.
Ранее стало известно, что в России планируют создать реестр криптоинвесторов. Их обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.ЭкономикаФинансы
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