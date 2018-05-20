Госдолг Саратовской области превысил 50 миллиардов рублей
На 1 мая размер государственного долга Саратовской области составил 50,4 млрд рублей.
Долги муниципальных образований региона достигли примерно 9,4 млрд рублей. Это на 170,4 млн рублей больше, чем в апреле.
Задолженность Саратовской области по государственным ценным бумагам равна 5 млрд рублей. Кроме того, регион должен более 18 млрд банкам и 27,3 млрд федеральному бюджету, передает «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что госдолг России за год сократился до 33% ВВП.ЭкономикаБюджет
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