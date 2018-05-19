Дамир Мусин отправился в ХК «Сочи». «Ак Барс» получит денежную компенсацию

Защитник казанского «Ак Барса» Дамир Мусин, который накануне принял квалификационное предложение казанской команды, отправился в хоккейный клуб «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Взамен казанский клуб получит за 23-летнего защитника денежную компенсацию.

В сезоне 2017/18 хоккеист вместе с «Ак Барсом» стал победителем Кубка Гагарина. Он провел 37 матчей, в которых забросил 1 шайбу и отдал 8 голевых передач при показателе полезности «+13». Всего за время выступлений в лиге защитник набрал 26 очков (6 шайб + 20 передач) в регулярных чемпионатах при суммарном показателе полезности «+34».

Напомним, что вчера официальный сайт КХЛ сообщил о том, что Мусин принял квалификационное предложение «Ак Барса». Однако уже на следующий день защитник перебрался в южную команду.



