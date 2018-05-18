Дамир Мусин остается в «Ак Барсе» на два сезона

Защитник Дамир Мусин принял квалификационное предложение «Ак Барса», информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

В сезоне 2017/18 защитник провел 37 матчей регулярного первенства КХЛ, забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач при показателе полезности «+13».

В Кубке Гагарина Дамир Мусин на лед не выходил. За карьеру в КХЛ хоккеист сыграл 184 матча, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+39» и 40 штрафных минутах.

Ранее в прессе прошла информация, что Мусин может перебраться в ХК «Сочи».