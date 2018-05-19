Иран пригрозил возобновить обогащение урана до 20%

Глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете заявил, что его страна может вернуться к обогащению урана до 20-процентного уровня.



«Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы так же будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше. Перед нами есть выбор из многих возможностей — мы можем возобновить обогащение урана до 20%», — цитирует его «Интерфакс».

Соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие санкций было заключено в 2015 году.Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выходить из соглашения.

Ранее ЕС и Иран договорились в кратчайшие сроки реанимировать ядерную сделку, оказавшуюся под угрозой срыва.