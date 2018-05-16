ЕС и Иран договорились возродить ядерную сделку без США

ЕС и Иран договорились в кратчайшие сроки реанимировать ядерную сделку, оказавшуюся под угрозой срыва после выхода из нее США.



Таков основной итог консультаций министров иностранных дел Ирана и европейской «тройки» (Франция, Великобритания, Германия) посредников ООН под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Мы пришли к взаимопониманию, что этот договор находится в реанимации, и что его необходимо «выписать» оттуда как можно скорее», — цитирует ТАСС Могерини.



Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выходить из соглашения.