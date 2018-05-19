Нижегородское «Торпедо» сыграет в двух предсезонных турнирах

Нижегородское «Торпедо» определилось с планами подготовки к очередному сезону в КХЛ.



Сбор команды запланирован на 13 июля. После углубленного медицинского обследования игроков «Торпедо» ждет втягивающий сбор в Нижнем Новгороде.

В завершение первого этапа подготовки с 5 по 11 августа «Торпедо» примет участие в юбилейном десятом Кубке губернатора Нижегородской области, где помимо хозяев сыграют «Спартак», «Автомобилист», минское, рижское и московское «Динамо».

После турнира подопечные Дэвида Немировски продолжат тренировочный процесс в родном городе, отлучившись на еще один предсезонный турнир в Магнитогорск. В Мемориале Ромазана, который пройдет с 23 по 26 августа, соперниками «Торпедо» будут местный «Металлург», «Трактор» и «Сибирь».

Недавно «Торпедо» пополнило состав Антоном Шефлером и продлило соглашение с Денисом Паршиным.

