Антон Шенфельд стал нижегородским «торпедовцем»

Обладатель Кубка Гагарина Антон Шенфельд принял контрактное предложение хоккейного клуба «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородцев.

24-летний нападающий значительную часть своей карьеры провел в родном Магнитогорске. В 2011 году игрок дошел до финала Молодежной хоккейной лиги со «Стальными Лисами», а три года спустя стал обладателем главного трофея КХЛ. Также с 2014 по 2017 годы форвард выступал за «Ладу», став лучшим бомбардиром тольяттинского клуба по итогом одного из сезонов. В общей сложности в КХЛ Антон провел 257 матчей, набрал 90 (33+57) очков.

Недавно нижегородский клуб продлил соглашение с Денисом Паршиным.

