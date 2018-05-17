Денис Паршин остается в «Торпедо» еще на один год

КХЛ объявила о продлении «Торпедо» контракта с нападающим Денисом Паршиным. Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает Sport24.ru.

В прошедшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 56 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

В среднем Паршин получал 17 минут игрового времени за матч.

К новому сезону «Торпедо» будет готовить новый главный тренер Дэвид Немировски. Недавно с клубом подписали контракты нападающий из системы ЦСКА Егор Огиенко и нападающий Дмитрий Марковин из московского «Динамо».

