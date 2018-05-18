На официальных сайтах «горожан» Уфы и Краснодара появляются фантом-новости

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил «С-Э», что клуб не заключал трансферную сделку с «Краснодаром» по переходу 23-летнего защитника Дмитрия Живоглядова. Напомним, ранее на сайте «быков» появился фантом-профайл Живоглядова.

— Удивлен появлению профайла Живоглядов на сайте «Краснодара», — сказал Газизов. — Как это случилось — вопрос не к нам. На данный момент Дмитрий — игрок «Уфы» и у клуба нет официальных предложений по этому игроку.

Отметим, что 17 мая башкирские журналисты заметили новость об уходе Сергея Семака с поста главного тренера ФК «Уфа», эта информация была некоторое время на официальном сайте уфимских «горожан».

