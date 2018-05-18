Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о наркотиках

Основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников заявил о возобновлении дела о распространении наркотиков. Об этом он узнал после второго допроса, на который его пригласили в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

«В УВД по СВАО дело действительно закрыли, но совсем недавно оно было опять возобновлено Прокуратурой. В запросе из прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, было сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство» (цитата), дознание проходило «ненапористо» (цитата), в связи с этим прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей», — говорится в сообщении в Facebook .



Напомним, дело было заведено в начале года после того, как зимой в туалете одного из ресторанов была обнаружена «закладка» с запрещенным психотропным веществом.