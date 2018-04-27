Биатлонист Драчев предложил Бречалову возродить женские старты «Ижевской винтовки»

Известный биатлонист и депутат Госдумы Владимир Драчев предложил главе Удмуртии Александру Бречалову возродить женскую часть соревнований «Ижевская винтовка». Руководитель республики поддержал идею.

«Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований. Все ресурсы у нас для этого есть», — приводит слова Бречалова пресс-служба главы УР.

Драчев подчеркнул, что рассчитывает вернуть соревнованиям «былую славу». По его словам, «Ижевская винтовка» должна рассматриваться как один из основных видов национальных соревнований.

Бречалов отметил, что в прошлом году властям республики удалось вывести соревнования на международный уровень организации.