В апреле задолженность по зарплате в РФ выросла до 3 миллиардов рублей

На 1 мая 2018 года задолженность по зарплате составила 3,001 млрд рублей. Это на 141 млн рублей (4,9%) больше показателя на 1 апреля.

Как сообщается на сайте Росстата, задолженность по заработной плате имеется перед 48,2 тыс. человек. Из них 41% — работники обрабатывающих производств, 23% — строительства, по 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта, 5% — добычи полезных ископаемых.

Ранее челнинский «Ак Барс Металл» выплатил работникам 18,3 млн рублей долгов по зарплате.