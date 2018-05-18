Больше всех в гордуме Ижевска заработал новый председатель комиссии по вопросам градостроительства

Заместитель генерального директора ООО «КОМОС-Строй» Игорь Стыценко, на днях назначенный председателем комиссии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии, по итогам 2017 года заработал 98,7 млн рублей. Это наибольший годовой доход среди всех чиновников гордумы Ижевска.

По сравнению с 2016 годом доходы Стыценко заметно упали. Тогда его годовой доход составил 142,3 млн рублей. Его супруга, судя по декларации, доходов не имеет.

На втором месте по доходам генеральный директор ООО «Комбинат общественного питания», председатель постоянной комиссии городской думы Ижевска по бюджету и финансам Константин Котов — 57,6 млн рублей, что на 11,1 млн рублей больше, чем в 2016 году.

Третье место занял генеральный директор ООО «Русская компания», заместитель председателя постоянной комиссии городской думы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Михаил Молоков. По итогам прошлого года он указал доход в размере 32,7 млн рублей. Годом ранее его заработок равнялся 11,1 млн рублей.