Минниханов предложил китайским производителям автобусов и стройтехники локализовать производство в РТ

Президент РТ Рустам Минниханов в Китае предложил руководителям компаний King Long United Automotive Industry Co и XGMA рассмотреть возможности локализации производства автобусов и строительной техники в Татарстане.



Он также призвал китайские компании к сотрудничеству с крупными предприятиями в области машиностроения и пригласил их посетить республику, передает пресс-служба президента РТ.



«Мы сегодня готовы предложить вам для локализации производства площадки в ОЭЗ «Алабуга» и в городе Набережные Челны, где уже есть вся необходимая инфраструктура и действует привлекательный налоговый режим. Самое главное, мы готовы оказывать всяческое содействие в продвижении вашей продукции не только в пределах нашего региона, но и в масштабах всей страны и даже стран СНГ», — сообщил Минниханов в ходе встречи с генеральным директором XGMA.



Он отметил, что компании готовы поддержать Агентство инвестиционного развития РТ, ОЭЗ «Алабуга» и Минпромторг РТ.

«Советую вам, не теряйте российский рынок. Он огромен — и это ЖКХ, дороги и масштабные строительные площадки. Если откроете производство в России, компания уже будет считаться местным производителем и сможет принимать участие в государственных тендерах. Мы открыты для вас и готовы оказать всяческое содействие», — подчеркнул глава РТ.

Ранее представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент готов предложить Alibaba Group локализовать производство на территории ОЭЗ «Иннополис».