Минниханов предложил китайским производителям автобусов и стройтехники локализовать производство в РТ
Президент РТ Рустам Минниханов в Китае предложил руководителям компаний King Long United Automotive Industry Co и XGMA рассмотреть возможности локализации производства автобусов и строительной техники в Татарстане.
Он также призвал китайские компании к сотрудничеству с крупными предприятиями в области машиностроения и пригласил их посетить республику, передает пресс-служба президента РТ.
«Мы сегодня готовы предложить вам для локализации производства площадки в ОЭЗ «Алабуга» и в городе Набережные Челны, где уже есть вся необходимая инфраструктура и действует привлекательный налоговый режим. Самое главное, мы готовы оказывать всяческое содействие в продвижении вашей продукции не только в пределах нашего региона, но и в масштабах всей страны и даже стран СНГ», — сообщил Минниханов в ходе встречи с генеральным директором XGMA.
Он отметил, что компании готовы поддержать Агентство инвестиционного развития РТ, ОЭЗ «Алабуга» и Минпромторг РТ.
«Советую вам, не теряйте российский рынок. Он огромен — и это ЖКХ, дороги и масштабные строительные площадки. Если откроете производство в России, компания уже будет считаться местным производителем и сможет принимать участие в государственных тендерах. Мы открыты для вас и готовы оказать всяческое содействие», — подчеркнул глава РТ.
Ранее представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент готов предложить Alibaba Group локализовать производство на территории ОЭЗ «Иннополис».ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым