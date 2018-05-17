Минниханов намерен предложить китайской Alibaba Group разместиться в Иннополисе

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время своего рабочего визита КНР готов предложить Alibaba Group локализовать производство на территории ОЭЗ «Иннополис». Об этом на брифинге в кабмине РТ рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также президент РТ озвучит возможности по размещению логистического центра Alibaba Group в Татарстане.

По словам Галимовой, следующий визит Минниханова в КНР запланирован на конец месяца. В рамках него президент РТ посетит Шанхай, передает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым находится в Китае с двухдневным визитом.

Во время делового форума с восточной провинцией Чжэцзян Минниханов заявил, что республике интересно поставлять на рынок КНР вертолеты, суда, грузовики, нефтехимию, шины и другую продукцию.