В казанский суд доставили лидера профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову

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Следком по РТ направил ходатайство на домашний арест главы Федерации профсоюзов Татарстана. Задержанную накануне Татьяну Водопьянову только что доставили в Ново-Савиновский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».

Напомним, еще в марте Водопьянову заподозрили в коммерческом подкупе на общую сумму около 3 млн рублей. По версии следствия, с 2009 года профсоюзный лидер вынуждала руководство подведомственного санатория «Бакирово» страховать ее жизнь на условиях выплаты страховки по причине смерти либо дожития до конца срока страхования.

Договор страхования Водопьяновой заключал и оплачивал санаторий, а страховку получала она лично. В чем призналась на первом допросе в присутствии своего адвоката Водопьянова под видеозапись, меру пресечения ей избирать не стали. Но позже подозреваемая отказалась от этих показаний, обвинив следователей в психологическом давлении, а главврача санатория — в ложном доносе.

За время следствия 63-летнюю подозреваемую дважды госпитализировали — в Казани и в Москве.