В Ижевске в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию 359 тысяч квадратных метров жилья

В Ижевске в 2018 году запланировано ввести в эксплуатацию 358,7 тыс. кв. м жилья. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

При этом 318,7 тыс. кв. м нового жилья появиться в многоквартирных домах и 40 тыс. кв. м — в индивидуальных.

До конца года планируется сдать 17-этажный жилой дом по ул. Советской, 41, 18-этажный дом по ул. Л. Толстого, два 17-этажных дома по ул. Молодежной, 103а, жилой дом по ул. Баранова, 90, а также 18-этажный дом по ул. 30 лет Победы, 7а.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя стоимость кв. м жилья в новостройках Удмуртии по итогам I квартала 2018 года составила 45,8 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 5-е место в ПФО.