Удмуртия оказалась на 5-м месте среди регионов ПФО по стоимости жилья

По итогам I квартала 2018 года средняя цена на первичном рынке жилья в Удмуртии составила 45,8 тысячи рублей за квадратный метр. Республика заняла пятое место в ПФО по цене за жилье.

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке в Удмуртии составила 44,6 тысячи рублей, говорится на сайте Удмуртстата.

Лидером списка стала Нижегородская область, цена 1 кв. м жилья на первичном рынке в регионе составляет в среднем 58,4 тысячи рублей. Дешевле всего квартиру можно купить в Марий Эл — 35,3 тысячи рублей за «квадрат».

Напомним, что, по данным ЦИАН, наиболее дорогие квартиры на вторичном рынке среди регионов ПФО в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. При этом самая дешевая «вторичка» в Йошкар-Оле, Оренбурге и Саратове.