В Кировской области появится крупнейшая молочная ферма в ПФО за 2 миллиарда рублей

АО «Агрофирма «Немский» в конце 2018 года планирует запустить в эксплуатацию в Кировской области первую очередь молочно-товарной фермы на 3 тыс. 100 голов скота. С ходом работ по строительству комплекса накануне ознакомился губернатор Кировской области Игорь Васильев, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что общая площадь территории, отданной под строительство, составляет 80 гектаров. Вывести предприятие на полную мощность планируется в сентябре 2019 года.

Предполагается, что предприятие станет крупнейшим во всем Приволжском федеральном округе и будет ежегодно давать более 24 тыс. тонн товарного молока.

В настоящее время в создание комплекса уже вложено свыше 300 млн рублей, а итоговая стоимость проекта составит 2 млрд рублей.



Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что граждане страны должны иметь доступ к качественному отечественному молоку.