Российские болельщики напали на известного хоккейного журналиста Алексея Шевченко в Копенгагене

В день четвертьфинального матча хоккейного чемпионата мира Россия — Канада столице Дании Копенгагене произошла потасовка между российскими болельщиками и известным хоккейным журналистом. Видеоролик развития конфликта выложил на своем канале в YouTube другой журналист — Алексей Лысенков.

На видео слышно, как девушка в атрибутике сборной России выясняет отношения с Шевченко, который якобы назвал ее «пьяной с ребенком». В следующем кадре несколько мужчин в сетках сборной России уже пытаются ударить журналиста, но в конфликт вмешивается датская полиция.

Напомним, что накануне сборная России уступила канадцам в 1/4 финала чемпионата мира (5:4) в овертайме, и закончила свое выступление. «Реальное время» подробно писало о вчерашней игре.