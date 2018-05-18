Экс-главу «ИнтехБанка» Марселя Зарипова отправили под домашний арест до 19 июля

Бывшего председателя правления ПАО «ИнтехБанк» Марселя Зарипова отправили под домашний арест до 19 июля. Об этом сообщили «Реальному времени» в Приволжском райсуде Казани.

Он был задержан 15 мая. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2016 года Зарипов и его первый заместитель Елена Наумова одобрили выкуп кредитного портфеля ООО «Андан» — одного из юрлиц торговой сети «DОМО». Сделка являлась невыгодной, так как вскоре должник обанкротился. Ущерб оценивается в 874 млн рублей.

О том, что Зарипов является подозреваемым по данному делу, стало известно в марте этого года. Подробнее — в материале «Реального времени».