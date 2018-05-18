Сергея Скрипаля выписали из больницы

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Там отметили, что права Скрипаля и его ранее выписанной дочери Юлии на конфиденциальность остается и ограничивает медиков в предоставлении подробных отчетов о лечении, которое они получили.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.