Замглавы Минлесхоза Пензенской области заподозрили в незаконной вырубке леса на 90 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. Его подозревают в незаконной вырубке леса, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с июня по декабрь 2016 года, будучи начальником одного из отделов Минлесхоза региона, он вместе с заместителем директора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал незаконную рубку сосны на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов области.

При этом незаконная вырубка производилась под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия на основании подложных документов.



Всего было вырублено 4 тыс. 788 кубометров древесины на площади 17,8 га, лесному фонду РФ причинен материальный ущерб в 90 млн рублей.



Сейчас замглавы Минлесхоза Пензенской области задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.