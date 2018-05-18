В Башкирии утвердили даты проведения Сабантуя в городах и районах

Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов утвердил даты проведения Сабантуя в 2018 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Первыми в Башкирии Сабантуй отметят жители Стерлитамака, а также Кармаскалинского района — 26 мая.



Затем 2 июня праздник отметят в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Зилаирском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском районых и в городе Агидели.



Далее 10 июня Сабантуй состоится в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в городе Кумертау.



Уфа отметит праздник плуга 12 июня, а жители Дуванского, Караидельского, Кугарчинского, Мечетлинского, Мишкинского, Салаватского и Чишминского районов республики — 16 июня.



В городе Салавате и Балтачевском районе Сабантуй пройдет 30 июня, в Иглинском районе республики — 7 июля.



Ранее стали известны даты проведения Сабантуя в Татарстане.