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Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в Татарстане

19:36, 19.04.2018
Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РТ Рустам Минниханов утвердил дни проведения Сабантуя в 2018 году. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

Так, в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе и городах республиканского значения, праздник пройдет 16—17 июня. В Казани и Набережных Челнах проведение назначено на 23 июня.

Ранее «Реальное время» писало, что федеральный Сабантуй проведут в Казани в 2020 году.

Общество Татарстан
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