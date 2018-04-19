Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в Татарстане

Президент РТ Рустам Минниханов утвердил дни проведения Сабантуя в 2018 году. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

Так, в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе и городах республиканского значения, праздник пройдет 16—17 июня. В Казани и Набережных Челнах проведение назначено на 23 июня.

Ранее «Реальное время» писало, что федеральный Сабантуй проведут в Казани в 2020 году.