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На Украине могут разрешить национализацию российских компаний

09:29, 11.05.2018
На Украине могут разрешить национализацию российских компаний
Фото: commons.wikimedia.org/wiki / Eintracht4ever

На рассмотрение украинского парламента внесли проект, который может разрешить национализировать действующие в стране российские компании или компании, доли в которых принадлежат россиянам. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О санкциях».

Автор законопроекта также предлагает ввести запрет на работу компаний, владельцы которых — граждане «страны-агрессора». Кроме того, под санкции могут попасть и украинские граждане, передает «Медуза».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Ограничения синхронизированы с списком Министерства финансов США.

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