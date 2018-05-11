На Украине могут разрешить национализацию российских компаний

На рассмотрение украинского парламента внесли проект, который может разрешить национализировать действующие в стране российские компании или компании, доли в которых принадлежат россиянам. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О санкциях».

Автор законопроекта также предлагает ввести запрет на работу компаний, владельцы которых — граждане «страны-агрессора». Кроме того, под санкции могут попасть и украинские граждане, передает «Медуза».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Ограничения синхронизированы с списком Министерства финансов США.