Юная пловчиха-рекордсменка из Салавата Полина Егорова выступит на чемпионате Европы — 2018

Юная российская рекордсменка 18-летняя Полина Егорова из башкирского города Салавата попала в состав сборной страны на чемпионат Европы. Турнир пройдет с 3 по 9 августа в шотландском городе Глазго. Ожидается, что за Россию на этом чемпионате выступят 44 спортсмена.

Состав сборной формировался по итогам чемпионата России, прошедшего в конце августа. В рамках его салаватская спортсменка смогла пробиться на подиум на дистанции 200 метров на спине.

Там Полина уступила екатеринбурженке Дарье Устиновой более двух секунд, а Анастасии Авдеевой из Владимирской области всего 69 сотых секунды.

