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Розалия Насретдинова попала в состав сборной страны по плаванию на чемпионат Европы

22:08, 17.05.2018

Руководство сборной России по плаванию объявило состав на чемпионат Европы в шотландском Глазго. В число спортсменок вошла и чемпионка мира в эстафетном плавании на короткой воде Розалия Насретдинова.

Кроме нее в списке оказались еще 16 пловчих, среди которых есть и лидер национальной команды Юлия Ефимова. Все из них были отобраны в состав сборной через чемпионат России в Москве.

Чемпионат Европы по плаванию в 50-метровом бассейне пройдет с 3 по 9 августа в шотландском городе Глазго. Ожидается, что за Россию на этом турнире будут участвовать 44 спортсмена.

Спорт
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